«Хоффенхайм» забил «Вердеру» 3 гола к 12-й минуте, на 18-й остался в меньшинстве – и пропустил 3 к 39-й

«Хоффенхайм» и «Вердер» выдали яркий первый тайм в матче Бундеслиги.

На данный момент счет в матче 3:3 (перерыв).

В стартовый отрезок матча «Хоффенхайм» забил «Вердеру » 3 гола – на 5-й, 8-й и 12-й минутах, отличились Мариус Бюльтер , сделавший дубль, и Адам Гложек .

Однако затем хозяева остались в меньшинстве на 18-й минуте после удаления защитника Стэнли Нсоки .

Играя вдесятером «Хоффенхайм » пропустил 3 мяча – на 21-й, 26-й и 39-й минутах. За «Вердер» забили Хулиан Малатини и Йенс Стаге, на счету которого также дубль.