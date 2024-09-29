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  • «Хоффенхайм» забил «Вердеру» 3 гола к 12-й минуте, на 18-й остался в меньшинстве – и пропустил 3 к 39-й
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«Хоффенхайм» забил «Вердеру» 3 гола к 12-й минуте, на 18-й остался в меньшинстве – и пропустил 3 к 39-й

«Хоффенхайм» и «Вердер» выдали яркий первый тайм в матче Бундеслиги.

На данный момент счет в матче 3:3 (перерыв).

В стартовый отрезок матча «Хоффенхайм» забил «Вердеру» 3 гола – на 5-й, 8-й и 12-й минутах, отличились Мариус Бюльтер, сделавший дубль, и Адам Гложек.

Однако затем хозяева остались в меньшинстве на 18-й минуте после удаления защитника Стэнли Нсоки.

Играя вдесятером «Хоффенхайм» пропустил 3 мяча – на 21-й, 26-й и 39-й минутах. За «Вердер» забили Хулиан Малатини и Йенс Стаге, на счету которого также дубль.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoВердер
logoбундеслига Германия
logoХоффенхайм
logoСтэнли Нсоки
logoЙенс Стаге
logoАдам Гложек
logoМариус Бюльтер
logoХулиан Малатини
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