Адилет Барменкулов высказался о возможном матче сборных Казахстана и России.

– На собрании УЕФА мы общались с генеральным секретарем РФС Митрофановым, но по поводу товарищеского матча сборных России и Казахстана речи не шло. Вопрос с товарищескими матчами – только к Станиславу Черчесову , ему все решать.

Каждая трещинка и решение, связанное со сборной – это к Саламовичу. В этом году из-за игр Лиги наций и отбора к ЧМ сыграть с российской командой мы не сможем.

– Хочет ли сам Черчесов товарищеский матч со сборной России?

– Нет, если бы у него было такое желание, он бы мне сразу сказал. Но раз ничего нет, то зачем беспокоить?

Черчесов сам принимает решения – это его сборная, – сказал президент Казахстанской федерации футбола.

Ближайший матч сборная Казахстана проведет в гостях против команды Австрии в Лиге наций 10 октября.