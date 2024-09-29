«Вопрос с товарищескими матчами – только к Черчесову. Каждая трещинка и решение по сборной – к Саламовичу». Глава КФФ об игре с Россией
– На собрании УЕФА мы общались с генеральным секретарем РФС Митрофановым, но по поводу товарищеского матча сборных России и Казахстана речи не шло. Вопрос с товарищескими матчами – только к Станиславу Черчесову, ему все решать.
Каждая трещинка и решение, связанное со сборной – это к Саламовичу. В этом году из-за игр Лиги наций и отбора к ЧМ сыграть с российской командой мы не сможем.
– Хочет ли сам Черчесов товарищеский матч со сборной России?
– Нет, если бы у него было такое желание, он бы мне сразу сказал. Но раз ничего нет, то зачем беспокоить?
Черчесов сам принимает решения – это его сборная, – сказал президент Казахстанской федерации футбола.
Ближайший матч сборная Казахстана проведет в гостях против команды Австрии в Лиге наций 10 октября.
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