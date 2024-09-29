«Краснодар» вышел на поле выиграть, «Зенит» очень много осторожничал». Корнеев о победе «быков»
Игорь Корнеев рассказал, за счет чего «Краснодар» обыграл «Зенит» (2:0) в Мир РПЛ.
«Зенит» очень много осторожничал, в этом большую роль сыграл «Краснодар». «Быки» были лучше по многим показателям, их нужно похвалить за это.
Действительно, «Краснодар» вышел на поле выиграть, поэтому абсолютно заслуженная победа, к ним вообще никаких вопросов нет», — сказал бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости