«Краснодар» вышел на поле выиграть, «Зенит» очень много осторожничал». Корнеев о победе «быков» 

Игорь Корнеев рассказал, за счет чего «Краснодар» обыграл «Зенит» (2:0) в Мир РПЛ.

«Зенит » очень много осторожничал, в этом большую роль сыграл «Краснодар ». «Быки» были лучше по многим показателям, их нужно похвалить за это.

Действительно, «Краснодар» вышел на поле выиграть, поэтому абсолютно заслуженная победа, к ним вообще никаких вопросов нет», — сказал бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива».