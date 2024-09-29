Корнеев о том, почему Сперцян не перешел в европейский клуб: «Связался не с теми людьми, его кормят завтраками. Они уже прохлопали два летних трансферных окна» 

Игорь Корнеев высказался о том, почему Эдуард Сперцян не перешел в европейский клуб.

В 10 матчах сезона Мир РПЛ на счету хавбека «Краснодара » 5 голов и 2 ассиста.

«Сперцян связался не с теми людьми, его кормят завтраками. Они уже прохлопали два важных летних трансферных окна и не нашли ему ничего подходящего.

По цифрам ухода не должно быть проблем. Это нужно делать вовремя, со временем, и не ставить «Краснодар» в позицию, что они должны продать важного игрока в последние недели трансферного окна», – сказал бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива».