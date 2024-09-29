Агкацев о 2:0 с «Зенитом»: «Долгожданная победа «Краснодара». Можно сказать, историческая. Владели инициативой за счет комбинационной игры и максимальной самоотдачи»
Станислав Агкацев оценил победу «Краснодара» над «Зенитом» (2:0) в Мир РПЛ.
«В первую очередь есть удовольствие. Долгожданная победа. Можно сказать, историческая. Мы давно не обыгрывали «Зенит», шесть с половиной лет. Большой праздник для нас и для города.
Наверное, после второго гола появилось понимание, что «Краснодар» сделал большое дело. Играть в такой атмосфере — кайф. После того как забили первый мяч, были мысли, что не нужно садиться назад. Надо было идти вперед и забивать второй. Мы это и сделали.
«Краснодар» владел инициативой за счет комбинационной игры и максимальной самоотдачи», — сказал вратарь «Краснодара».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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