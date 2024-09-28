Слот о лидерстве «Ливерпуля» в АПЛ: «Таблица после 6 туров не дает объективного представления. Посмотрим, останемся ли мы первыми после матчей с «Арсеналом», «Челси», «Ньюкаслом»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о победе над «Вулверхэмптоном».

«Красные» выиграли матч 6-го тура АПЛ со счетом 2:1.

– Думаю, первые 15 минут были сложными для нас. У «Вулвс» была неделю на подготовку, и у такого хорошего тренера, как Гари О ′Нил, всегда есть план на игру. Так что приходится ждать, чтобы увидеть, что он хочет сделать.

Он нагрузил наш правый фланг, из-за чего нам было сложно контролировать игру в первые 15-20 минут. Потом ситуация выровнялась, мы контролировали игру все сильнее, и наш первый гол не стал для меня сюрпризом, потому что мы играли все лучше и лучше, создали хороший момент.

Я удивился, что мы пропустили во втором тайме, потому что, по-моему, во втором тайме мы контролировали игру лучше, чем в первом. Но да, мы пропустили гол, которого можно было избежать.

– Первое место после 6 туров – отличный старт для вас. Вы ожидали, что окажетесь на вершине лиги так быстро?

– То, что мы играли с «Вулвс» сегодня, это почти идеальная ситуация: мы первые, они – последние. И они совершенно не заслуживают занимать последнее место. У них сложный календарь, я видел много матчей с их участием, и в каждом они заслуживали большего. Может быть, так можно сказать и про сегодняшнюю игру, потому что мы не так уж сильно превосходили их.

Если они продолжат так играть против других команд, то ни в коем случае не останутся на 20-м месте. А нам еще нужно посмотреть, останемся ли мы на первом месте после матчей с «Арсеналом», «Челси», «Ньюкаслом», «Астон Виллой».

– Вы испытываете психологический подъем из-за того, что вы идете первыми, на не занимаете место среди догоняющих?

– Думаю, что все достаточно реалистичны. У всех игроков достаточно опыта, чтобы понимать, что таблица после 6 туров не дает объективного представления о лиге. Более показательным будет наше положение после 19 туров. Но, конечно, это помогает, – сказал Слот .