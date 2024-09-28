У «Ливерпуля» 7 побед в 8 играх при Слоте. «Красные» выиграли 4 матча подряд с общим счетом 13:3

«Ливерпуль» продлил серию побед до 4 матчей, общий счет – 13:3.

Команда Арне Слота одолела «Вулверхэмптон » (2:1) в 6-м туре АПЛ и по итогам игрового дня вышла в чемпионате на первое место.

В восьми матчах при новом тренере «красные» одержали семь побед. Единственное поражение – от «Ноттингем Форест» (0:1) 14 сентября.

2 октября «Ливерпуль » примет «Болонью» в Лиге чемпионов.