У «Ливерпуля» 7 побед в 8 играх при Слоте. «Красные» выиграли 4 матча подряд с общим счетом 13:3
«Ливерпуль» продлил серию побед до 4 матчей, общий счет – 13:3.
Команда Арне Слота одолела «Вулверхэмптон» (2:1) в 6-м туре АПЛ и по итогам игрового дня вышла в чемпионате на первое место.
В восьми матчах при новом тренере «красные» одержали семь побед. Единственное поражение – от «Ноттингем Форест» (0:1) 14 сентября.
2 октября «Ливерпуль» примет «Болонью» в Лиге чемпионов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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