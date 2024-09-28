Артета о 4:2 с «Лестером»: «Доволен тем, как «Арсенал» играл и доминировал весь матч. Особенно реакцией после двух неожиданных пропущенных»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги игры с «Лестером».

Лондонский клуб одержал победу со счетом 4:2 в 6-м туре АПЛ .

«Я действительно счастлив, по-настоящему доволен игрой, отношением команды и тем, как мы играли и доминировали на протяжении всего матча.

Я особенно доволен тем, как команда отреагировала, когда ситуация стала очень сложной после двух неожиданных пропущенных голов, которые поставили исход игры под сомнение. Мы – включая зрителей – продемонстрировали невероятный эмоциональный контроль, сильную веру в то, что мы постоянно делаем, и, в конце концов, мужество, чтобы найти способ победить», – сказал Артета .