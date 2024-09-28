Прервалась 14-матчевая серия «Спартака» без поражений в дерби в РПЛ. Сегодня уступили «Локомотиву»

Прервалась беспроигрышная серия «Спартака» в дерби в чемпионате России.

Команда Деяна Станковича в игре 10-го тура Мир РПЛ на выезде проиграли «Локомотиву » (1:3).

До этого «Спартак » не проигрывал московским клубам в чемпионате 14 матчей подряд.

В последний раз до сегодняшнего дня красно-белые уступали в дерби в августе 2022 года («Динамо » – 0:1).