Прервалась 14-матчевая серия «Спартака» без поражений в дерби в РПЛ. Сегодня уступили «Локомотиву»
Прервалась беспроигрышная серия «Спартака» в дерби в чемпионате России.
Команда Деяна Станковича в игре 10-го тура Мир РПЛ на выезде проиграли «Локомотиву» (1:3).
До этого «Спартак» не проигрывал московским клубам в чемпионате 14 матчей подряд.
В последний раз до сегодняшнего дня красно-белые уступали в дерби в августе 2022 года («Динамо» – 0:1).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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