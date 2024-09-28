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Прервалась 14-матчевая серия «Спартака» без поражений в дерби в РПЛ. Сегодня уступили «Локомотиву»

Прервалась беспроигрышная серия «Спартака» в дерби в чемпионате России.

Команда Деяна Станковича в игре 10-го тура Мир РПЛ на выезде проиграли «Локомотиву» (1:3).

До этого «Спартак» не проигрывал московским клубам в чемпионате 14 матчей подряд.

В последний раз до сегодняшнего дня красно-белые уступали в дерби в августе 2022 года («Динамо» – 0:1).

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoСпартак
logoЦСКА
logoЛокомотив
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
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