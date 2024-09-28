Гвардиола про 1:1 с «Ньюкаслом»: «Ман Сити» был очень хорош. У нас были шансы победить, но Поуп сыграл блестяще»
Пеп Гвардиола прокомментировал ничью «Сити» в матче с «Ньюкаслом» (1:1) в АПЛ.
«У соперника были моменты в первые десять минут матча, а также после того, как они забили, но в целом мы сыграли очень хорошо.
Против «Ньюкасла» всегда сложно играть из-за их физической мощи, они глубоко обороняются.
У нас были моменты, но Ник Поуп сыграл блестяще. Поэтому мы взяли один балл.
Когда мы забили, то играли лучше. Но, сделав ошибку, соперник играл лучше. Но потом мы вернулись в игру и имели шансы выиграть», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
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