Гвардиола про 1:1 с «Ньюкаслом»: «Ман Сити» был очень хорош. У нас были шансы победить, но Поуп сыграл блестяще»

Пеп Гвардиола прокомментировал ничью «Сити» в матче с «Ньюкаслом» (1:1) в АПЛ.

«У соперника были моменты в первые десять минут матча, а также после того, как они забили, но в целом мы сыграли очень хорошо.

Против «Ньюкасла » всегда сложно играть из-за их физической мощи, они глубоко обороняются.

У нас были моменты, но Ник Поуп сыграл блестяще. Поэтому мы взяли один балл.

Когда мы забили, то играли лучше. Но, сделав ошибку, соперник играл лучше. Но потом мы вернулись в игру и имели шансы выиграть», – сказал главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола .