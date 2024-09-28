Игорь Корнеев: «Спартаку» до титулов – как до луны. Никогда не пойму, как можно утвердить бюджет 18 млн на запасного игрока – это не бьется с логикой»
– Из клубов больше всех денег потратил «Зенит» – более 40 млн евро. Это больше, чем такие топ клубы, как «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Насколько эти трансферы оправданы?
– Для «Зенита» единственное, что важно – это титулы. Сейчас клуб делает все возможное, чтобы этого достигнуть.
У них отличный состав, способный выиграть все трофеи, чего например, не скажешь о «Спартаке», который потратил не меньше! Но им до титулов как до луны в этом сезоне.
– Вы неоднократно говорили, что удивлены суммой трансфера Барко. Аргентинец себя оправдывает?
– В плане футбольных качеств по Барко нет вопросов, правильный профиль для серьезного проекта.
Но я никогда не пойму, как можно утвердить бюджет на запасного игрока в сумме трансфера 18 миллионов и дать ему зарплату в 2,8 миллиона евро в год.
Только это не бьется с логикой!
– Помогут ли «Спартаку» совершенные трансферы бороться с «Зенитом», или этого мало? Как оцените работу «Спартака» в трансферное окно по 10-балльной шкале?
– На тройку, так как кроме Барко не было приобретено игрока, способного влиять на результат.
У «Спартака» нет шансов бороться с «Зенитом» за чемпионство в этом сезоне, – сказал бывший игрок ЦСКА и «Барселоны» Игорь Корнеев.
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