«Монако» – «Монпелье». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Монако» принимает «Монпелье» в матче 6-го тура Лиги 1.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет сервис Okko.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1