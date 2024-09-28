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«Монако» – «Монпелье». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Монако» принимает «Монпелье» в матче 6-го тура Лиги 1.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет сервис Okko.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
logoМонако
logoлига 1 Франция
logoМонпелье
онлайны
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