Чемпионат Франции. «ПСЖ» примет «Ренн», в субботу «Монако» Головина сыграет с «Монпелье»
В Лиге 1 пройдут матчи 6-го тура.
В пятницу «ПСЖ» примет «Ренн».
В субботу «Гавр» Далера Кузяева сыграет дома с «Лиллем», «Монако» Александра Головина – с «Монпелье».
В воскресенье «Марсель» встретится в гостях со «Страсбуром».
Чемпионат Франции
6-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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