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Чемпионат Франции. «ПСЖ» примет «Ренн», в субботу «Монако» Головина сыграет с «Монпелье»

В Лиге 1 пройдут матчи 6-го тура.

В пятницу «ПСЖ» примет «Ренн».

В субботу «Гавр» Далера Кузяева сыграет дома с «Лиллем», «Монако» Александра Головина – с «Монпелье».

В воскресенье «Марсель» встретится в гостях со «Страсбуром».

Чемпионат Франции

6-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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