Чемпионат Франции. «ПСЖ» примет «Ренн», в субботу «Монако» Головина сыграет с «Монпелье»

В Лиге 1 пройдут матчи 6-го тура.

В пятницу «ПСЖ » примет «Ренн ».

В субботу «Гавр » Далера Кузяева сыграет дома с «Лиллем », «Монако » Александра Головина – с «Монпелье».

В воскресенье «Марсель» встретится в гостях со «Страсбуром».

Чемпионат Франции

6-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1