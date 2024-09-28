Андре Луис забил 16-й мяч в чемпионате за «Шанхай» Слуцкого. Он в топ-5 бомбардиров лиги и лучший по голам в команде
Форвард «Шанхай Шеньхуа» Андре Луис открыл счет в матче с «Циндао Хайню».
Бразильский нападающий забил на 3-й минуте головой после подачи углового. Спортс’’ показывает этот матч «Шанхая» Слуцкого в прямом эфире.
Для Андре Луиса это 16-й гол в чемпионате Китая, он вышел на чистое пятое место в гонке бомбардиров лиги. 15 мячей у другого игрока «Шеньхуа» Сефаса Малеле.
17 голов у Андреа Компаньо из «Тяньцзиня», 18 – у Леонардо из «Чжэцзян Профешнлс», лидируют игроки «Шанхай Порт»: Густаво Энрике забил 20 мячей, У Лэй – 31 гол.
Опубликовано: Sports
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