Тебас о матче Ла Лиги в США: «Подберем идеальный момент в следующем сезоне, чтобы сыграть в Майами»
Президент Ла Лиги рассказал, когда матч Примеры может пройти в США.
«Такой матч будет сыгран, но когда, пока не известно. Мы должны договориться с федерацией Испании. По-прежнему мешает юридический пробел (новый президент федерации до сих по не избран – Спортс”), поэтому в этом сезоне игра не состоится. Посмотрим, сможем ли провести ее в следующем сезоне.
Мы подберем такой идеальный момент, чтобы был перерыв и можно было сыграть в Майами – именно туда мы хотим приехать (за «Интер Майами» выступает экс-форвард «Барселоны» Лионель Месси – Спортс”)», – сказал Хавьер Тебас.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
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