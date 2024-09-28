Тебас о матче Ла Лиги в США: «Подберем идеальный момент в следующем сезоне, чтобы сыграть в Майами» 

Президент Ла Лиги рассказал, когда матч Примеры может пройти в США.

«Такой матч будет сыгран, но когда, пока не известно. Мы должны договориться с федерацией Испании . По-прежнему мешает юридический пробел (новый президент федерации до сих по не избран – Спортс”), поэтому в этом сезоне игра не состоится. Посмотрим, сможем ли провести ее в следующем сезоне.

Мы подберем такой идеальный момент, чтобы был перерыв и можно было сыграть в Майами – именно туда мы хотим приехать (за «Интер Майами » выступает экс-форвард «Барселоны» Лионель Месси – Спортс”)», – сказал Хавьер Тебас .