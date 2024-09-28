«Уровень Кузяева намного выше, чем у «Гавра». Есть реальный шанс перейти в клуб, который борется за еврокубки». Агент Барбоза о хавбеке

Паулу Барбоза считает, что Далер Кузяев мог бы выступать за более статусный клуб.

«Если Кузяев будет продолжать играть на том уровне, на котором он начал сезон, у него есть большие шансы перейти в более сильную команду. Его уровень намного выше, чем у «Гавра ».

Думаю, у него есть реальный шанс перейти в клуб, который борется за еврокубки. Это реально. Вне зависимости от возраста», — сказал футбольный агент.