«Уровень Кузяева намного выше, чем у «Гавра». Есть реальный шанс перейти в клуб, который борется за еврокубки». Агент Барбоза о хавбеке
Паулу Барбоза считает, что Далер Кузяев мог бы выступать за более статусный клуб.
«Если Кузяев будет продолжать играть на том уровне, на котором он начал сезон, у него есть большие шансы перейти в более сильную команду. Его уровень намного выше, чем у «Гавра».
Думаю, у него есть реальный шанс перейти в клуб, который борется за еврокубки. Это реально. Вне зависимости от возраста», — сказал футбольный агент.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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