Экс-форвард Италии Карневале про убийство матери: «Отец ее бил, но карабинеры говорили, что не могут вмешаться, если нет крови. Дома всегда царила атмосфера страха»
«Все знаки были налицо, потому что мой отец, вернувшись домой после года работы на железной дороге в Германии, начал вести себя все более странно и потерянно, а затем начал избивать нашу мать на наших глазах, даже когда мы вместе ужинали вечером. Он мог начать это делать в любой момент.
Я несколько раз ходил к карабинерам (они исполняют полицейские функции в Италии – Спортс”), но мне говорили, что если крови нет, то они ничего не могут сделать.
Дома всегда царила атмосфера страха, потому что отец в любой момент мог проявить жестокость, особенно в отношении моей матери. Многие годы ее били на наших глазах.
Мы жили в маленьком городке, присутствовало чувство стыда, и моя мама боялась, что отец узнает, если она пожалуется. Все держалось в тайне. Моя мать была порядочной женщиной, но отец был зациклен на мысли, что она ему изменяет, и такое безумие встречается даже сегодня. И все же карабинер сказал мне, что не сможет вмешаться, пока не увидит кровь.
Однажды утром отец проснулся, взял топор и пошел убивать маму, стиравшую одежду на речке у дома. Там была одна из моих сестер, я играл в футбол неподалеку.
Я выловил мозг матери в реке и принес в казарму: «Вы видите, что произошло? Сколько раз я сюда приходил? Вот вам кровь».
Однако сегодня я ни на кого не в обиде. Мой отец был больным человеком, которого не лечили», – сказал в интервью La Stampa Андреа Карневали, сейчас работающий главным скаутом в «Удинезе».
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