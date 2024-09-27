Экс-форвард Италии Карневале про убийство матери: «Отец ее бил, но карабинеры говорили, что не могут вмешаться, если нет крови. Дома всегда царила атмосфера страха»

Экс-форвард сборной Италии вспомнил, как его отец зарубил супругу топором.

«Все знаки были налицо, потому что мой отец, вернувшись домой после года работы на железной дороге в Германии, начал вести себя все более странно и потерянно, а затем начал избивать нашу мать на наших глазах, даже когда мы вместе ужинали вечером. Он мог начать это делать в любой момент.

Я несколько раз ходил к карабинерам (они исполняют полицейские функции в Италии – Спортс”), но мне говорили, что если крови нет, то они ничего не могут сделать.

Дома всегда царила атмосфера страха, потому что отец в любой момент мог проявить жестокость, особенно в отношении моей матери. Многие годы ее били на наших глазах.

Мы жили в маленьком городке, присутствовало чувство стыда, и моя мама боялась, что отец узнает, если она пожалуется. Все держалось в тайне. Моя мать была порядочной женщиной, но отец был зациклен на мысли, что она ему изменяет, и такое безумие встречается даже сегодня. И все же карабинер сказал мне, что не сможет вмешаться, пока не увидит кровь.

Однажды утром отец проснулся, взял топор и пошел убивать маму, стиравшую одежду на речке у дома. Там была одна из моих сестер, я играл в футбол неподалеку.

Я выловил мозг матери в реке и принес в казарму: «Вы видите, что произошло? Сколько раз я сюда приходил? Вот вам кровь».

Однако сегодня я ни на кого не в обиде. Мой отец был больным человеком, которого не лечили», – сказал в интервью La Stampa Андреа Карневали, сейчас работающий главным скаутом в «Удинезе ».