Директор «Ювентуса» о Калафьори в «Арсенале»: «Упущенная возможность для всего итальянского футбола, не только для нас. Не хватило сил удержать игрока его уровня в Италии»
Кристиано Джунтоли разочарован тем, что «Ювентус» не подписал Риккардо Калафьори.
22-летний защитник, которого связывали с туринцами, перешел в «Арсенал» из «Болоньи» в летнее трансферное окно.
«Это сожаление для всего итальянского футбола, не только для «Ювентуса». У нас не хватило сил удержать игрока его уровня в Италии.
Это упущенная возможность для всех больших клубов», – заявил спортивный директор «Ювентуса» в интервью Corriere della Sera.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: La Gazzetta dello Sport
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