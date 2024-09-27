Директор «Ювентуса» о Калафьори в «Арсенале»: «Упущенная возможность для всего итальянского футбола, не только для нас. Не хватило сил удержать игрока его уровня в Италии»

Кристиано Джунтоли разочарован тем, что «Ювентус» не подписал Риккардо Калафьори.

22-летний защитник, которого связывали с туринцами, перешел в «Арсенал » из «Болоньи» в летнее трансферное окно.

«Это сожаление для всего итальянского футбола, не только для «Ювентуса ». У нас не хватило сил удержать игрока его уровня в Италии.

Это упущенная возможность для всех больших клубов», – заявил спортивный директор «Ювентуса » в интервью Corriere della Sera.

Подробная статистика Калафьори доступна по ссылке .