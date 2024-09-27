Суарес покрасил волосы в белый цвет

Луис Суарес сменил имидж.

Нападающий «Интер Майами » покрасился в блондина.

Суарес появился в новом образе на тренировке.

37-летний уругваец выступает за клуб МЛС с этого года. Подробная статистика бывшего футболиста «Ливерпуля », «Барселоны» и «Атлетико » доступна здесь .

Фото: x.com/InterMiamiCF