Суарес покрасил волосы в белый цвет
Луис Суарес сменил имидж.
Нападающий «Интер Майами» покрасился в блондина.
Суарес появился в новом образе на тренировке.
37-летний уругваец выступает за клуб МЛС с этого года. Подробная статистика бывшего футболиста «Ливерпуля», «Барселоны» и «Атлетико» доступна здесь.
Фото: x.com/InterMiamiCF
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер «Интера Майами»
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