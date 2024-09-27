«Пари НН» принимает ЦСКА. Нижегородцы, ждем всех на домашнем кубковом матче!

«Пари НН» сыграет с ЦСКА в 5-м раунде Фонбет Кубка России.

Матч пройдет во вторник, 1 октября, в 20:45 на стадионе «Нижний Новгород».

Нижегородцы по итогам четырех раундов турнира идут на четвертом месте в группе C с одним очком. Армейцы же занимают второе место, набрав восемь очков. Поддержите «Пари НН» в кубковом матче против ЦСКА!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .