Директор Серии А: «В АПЛ, Ла Лиге и Бундеслиге лидируют те, кто годами выигрывал титулы. Наши лидеры не были в восьмерке лучших в прошлом сезоне, зрители ценят эту непредсказуемость»

Исполнительный директор Серии А считает непредсказуемость преимуществом лиги.

«Отличные показатели телетрансляций в последнем туре отражают большой интерес к нашей лиге, поскольку в этом сезоне таблица очень сбалансирована, что позволяет всем болельщикам мечтать.

Если смотреть на Премьер-лигу, Ла Лигу и Бундеслигу, то привычные претенденты, которые годами выигрывали титулы, уже находятся наверху таблицы. Тогда как наши лидеры даже не попали в восьмерку лучших в прошлом сезоне. В этом сила Серии А по сравнению с другими лигами, у нас более тактический турнир и, следовательно, упорная борьба.

Все зрители ценят эту неопределенность результатов, заполняя стадионы и смотря игры по телевизору», – заявил Луиджи Де Сьерво.

После пяти туров турнирную таблицу Серии А с 11 очками возглавляет «Торино». На одно очко от них отстают «Наполи» и «Удинезе». 4-е и 5-е места с 9 очками занимают «Ювентус» и «Эмполи». У «Интера» и «Милана» по 8 очков, они располагаются на 6-м и 7-м местах соответственно.