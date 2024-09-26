Локателли о Серии А: «Интер» остается фаворитом, он самый укомплектованный. Но есть «Милан», «Наполи», и «Юве» не должен прятаться. «Торино» не будет лидировать весь год, надеюсь»

Мануэль Локателли высказался о фаворитах Серии А.

– Какую команду вы считаете фаворитом?

– Я считаю, что «Интер » остается фаворитом, он самый укомплектованный. Но есть много хороших команд, например, «Милан », который провел великолепное дерби, «Наполи », а также мы [«Ювентус»] – отличная команда, мы не должны прятаться. Но давайте двигаться шаг за шагом.

– Как на вас влияет «Торино», находящийся на вершине таблицы?

– Очевидно, что нам нужно их поздравить. Я хорошо знаю Ваноли , потому что он работал со мной в молодежных сборных и уже тогда был отличным тренером. Он хорошо показал себя в Серии Б, и когда он тренировал меня, я думал, что он обязательно достигнет вершины.

Надеюсь, что «Торино » не будет лидировать весь год, – заявил полузащитник «Ювентуса ».