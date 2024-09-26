Локателли о Серии А: «Интер» остается фаворитом, он самый укомплектованный. Но есть «Милан», «Наполи», и «Юве» не должен прятаться. «Торино» не будет лидировать весь год, надеюсь»
Мануэль Локателли высказался о фаворитах Серии А.
– Какую команду вы считаете фаворитом?
– Я считаю, что «Интер» остается фаворитом, он самый укомплектованный. Но есть много хороших команд, например, «Милан», который провел великолепное дерби, «Наполи», а также мы [«Ювентус»] – отличная команда, мы не должны прятаться. Но давайте двигаться шаг за шагом.
– Как на вас влияет «Торино», находящийся на вершине таблицы?
– Очевидно, что нам нужно их поздравить. Я хорошо знаю Ваноли, потому что он работал со мной в молодежных сборных и уже тогда был отличным тренером. Он хорошо показал себя в Серии Б, и когда он тренировал меня, я думал, что он обязательно достигнет вершины.
Надеюсь, что «Торино» не будет лидировать весь год, – заявил полузащитник «Ювентуса».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Tuttosport
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости