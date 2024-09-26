«Барса» продлит контракт с Берналем до 2029-го. В 17-летнем хавбеке видят «нового Бускетса»

«Барселона» возлагает большие надежды на Марка Берналя.

Как сообщает As, в ближайшее время «блауграна» продлит контракт с 17-летним полузащитником до 2029 года – сегодня клуб вместе с родителями Берналя завершили оформление необходимых документов. Отступные по новому соглашению вырастут с 20 до 500 миллионов евро.

Отмечается, что в «Барселоне» считают Берналя одним из самых талантливых воспитанников наряду с Ламином Ямалем и Пау Кубарси . В молодом полузащитнике видят «нового Серджи Бускетса ».

В настоящее время Берналь восстанавливается от травмы крестообразных связок и мениска – его восстановление займет около года . В этом сезоне хавбек принял участие в трех матчах Ла Лиги . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .