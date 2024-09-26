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  • Гендузи о стычке с Дибалой в римском дерби: «Я не должен был хватать его за лицо, но он немного переборщил. Когда адреналин выплескивается, можно сказать многое, но все это часть игры»
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Гендузи о стычке с Дибалой в римском дерби: «Я не должен был хватать его за лицо, но он немного переборщил. Когда адреналин выплескивается, можно сказать многое, но все это часть игры»

Маттео Гендузи высказался о римском дерби и стычке с Пауло Дибалой.

В матче «Лацио» и «Ромой» (0:1), проходившем в апреле, между французом и аргентинцем разгорелся конфликт, в ходе которого Гендузи схватил Дибалу за горло. После того как партнеры их разняли, оба футболиста подошли к судье. Дибала при этом наклонился и достал щиток, на который нанесено его фото с кубком мира, и продемонстрировал его сопернику. Напомним, Аргентина обыграла Францию в финале ЧМ-2022 – 3:3 в игровое время, 4:2 по пенальти.

«С точки зрения энтузиазма дерби выходит за рамки поля. Ты хочешь выиграть эту битву и делаешь это для людей, которые любят этот клуб. Есть много вещей, которые можно сказать на поле, когда судья не видит, адреналин выплескивается, но все это часть игры.

Говоря о том, что случилось с Дибалой, он столкнулся со мной, потом увидел, что они выигрывают, и немного переборщил. Мне это не понравилось, и я схватил его за лицо рукой. Я не должен был этого делать, но затем он показал мне изображение на своих щитках, которое символизировало победу Аргентины на чемпионате мира.

Это дерби, и неважно, кто противник, я все равно буду бороться», – сказал Гендузи на ютуб-канале Free Foot’s.

Дибала показал Гендузи свое фото с кубком мира, нанесенное на щиток, после того как француз схватил аргентинца за горло в дерби «Рома» – «Лацио»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Italia
logoРома
logoЛацио
logoСборная Франции по футболу
logoсерия А Италия
logoСборная Аргентины по футболу
logoПауло Дибала
logoМаттео Гендузи
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Дибала показал Гендузи свое фото с кубком мира, нанесенное на щиток, после того как француз схватил аргентинца за горло в дерби «Рома» – «Лацио»
436 апреля, 20:59
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