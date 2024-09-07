Джанашия о Дзюбе: «Найдет команду. Он здоровый, мощный, с головой тоже все в порядке. Так что год‑два еще поиграет»

Заза Джанашия уверен, что Артем Дзюба найдет новую команду.

36-летний нападающий находится в статусе свободного агента после ухода из «Локомотива».

– Дзюба завершит карьеру?

– Найдет команду. Он здоровый, мощный, у него много сил. С головой тоже все в порядке – забивает голы. Так что год‑два он еще поиграет.

– Есть мнение, что «маленькие» клубы пугают финансовые запросы футболиста.

– Мне кажется, дело не в деньгах, а в возрасте. Ему кто‑то что‑то предлагал? Вот в чем вопрос. Надо спросить у .

– Вы были футболистом с непростым характером.

– Да. В футбол играют личности, у тебя должна быть какая‑то изюминка.

– Должен ли футболист подстраиваться под тренера или наоборот?

– Футболист должен. У тренера свой взгляд, он отвечает за всю команду. Но когда ты самый лучший из 11, то другой вопрос, – сказал бывший нападающий «Локомотива».