Джанашия о Дзюбе: «Найдет команду. Он здоровый, мощный, с головой тоже все в порядке. Так что год‑два еще поиграет»

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия Заза Джанашия Матч ТВ Футбол

Заза Джанашия уверен, что Артем Дзюба найдет новую команду.

36-летний нападающий находится в статусе свободного агента после ухода из «Локомотива». 

– Дзюба завершит карьеру?

– Найдет команду. Он здоровый, мощный, у него много сил. С головой тоже все в порядке – забивает голы. Так что год‑два он еще поиграет.

– Есть мнение, что «маленькие» клубы пугают финансовые запросы футболиста.

– Мне кажется, дело не в деньгах, а в возрасте. Ему кто‑то что‑то предлагал? Вот в чем вопрос. Надо спросить у Артема.

– Вы были футболистом с непростым характером.

– Да. В футбол играют личности, у тебя должна быть какая‑то изюминка.

– Должен ли футболист подстраиваться под тренера или наоборот?

– Футболист должен. У тренера свой взгляд, он отвечает за всю команду. Но когда ты самый лучший из 11, то другой вопрос, – сказал бывший нападающий «Локомотива». 

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8 комментариев
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Дзюбе лучше поехать на заработки к арабам или в Китай, в РПЛ его уже никто не хочет.
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Особенно в порядке с головой.
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У Зенита место в заявке появилось
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Не уверен я, что с головой всё в порядке)))
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Так что год-два еще поищет
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Весельчак Артемий не пропадет нигде, но об игроцкой судьбе другого строптивца Джикии от Джанашия Зазы мнение будет не таким радужным наверное)
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Здоровый - да, мощный - тоже можно согласиться
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Ответ Кино Музыка
Особенно в порядке с головой.
С руками точно все хорошо
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