Ван дер Варт о «Тоттенхэме» в ЛЕ: «Еврокубки – это лучшие матчи, вы боретесь за места весь сезон. Они пойдут к этому серьезно, надеюсь»

Рафаэл ван дер Варт надеется на серьезное отношении «Тоттенхэма» к Лиге Европы.

«Никогда не понимал этого в Англии, Лига Европы – это здорово. Вы боретесь за свои места весь сезон.

Расскажу вам историю. Это был мой первый сезон, мы действительно отдали все силы и заняли, кажется, пятое место [в АПЛ ], так что на второй год мы прошли в Лигу Европы. И тут внезапно я получил сообщение от журналиста из Нидерландов: «Тебя нет в составе на Лигу Европы?» Я спросил: «Что ты имеешь в виду?» Так что я пошел к Харри [Реднаппу ].

Он сказал: «Ты хочешь поехать в Россию?» Я ответил: «Конечно, хочу, это Лига Европы», на что он сказал: «Нет, ты будешь в составе после группового этапа». И, конечно, мы заняли третье место. Я не играл в Европе.

Я думаю, что еврокубки – это лучшие матчи для игроков, поэтому я надеюсь, что они будут подходить к этому серьезно», – заявил экс-игрок «Тоттенхэма ».

«Шпоры» играли с «Рубином » на групповом этапе турнира в 2011 году. Лондонцы с 10 очками не смогли выйти из группы: ПАОК занял первое место с 12 очками, а казанцы – второе, набрав 11 баллов.