«Арсеналу» интересен вингер «Ньюкасла» Гордон. Предложение могут сделать следующим летом
«Арсеналу» интересен Энтони Гордон из «Ньюкасла».
Лондонский клуб проявляет интерес к 23-летнему вингеру, который в данный момент ведет предварительные переговоры о продлении контракта с «сороками», сообщает Daily Mail.
Утверждается, что спортивный директор «канониров» Эду Гаспар является большим поклонником игрока. «Арсенал» может сделать предложение о трансфере следующим летом.
В прошлом сезоне АПЛ Гордон провел 35 матчей, забив 11 голов и отдав 10 результативных передач. Его статистика – здесь.
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