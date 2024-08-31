«Арсеналу» интересен вингер «Ньюкасла» Гордон. Предложение могут сделать следующим летом

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия Эду Гаспар Арсенал возможные трансферы Энтони Гордон Футбол

«Арсеналу» интересен Энтони Гордон из «Ньюкасла».

Лондонский клуб проявляет интерес к 23-летнему вингеру, который в данный момент ведет предварительные переговоры о продлении контракта с «сороками», сообщает Daily Mail.

Утверждается, что спортивный директор «канониров» Эду Гаспар является большим поклонником игрока. «Арсенал» может сделать предложение о трансфере следующим летом. 

В прошлом сезоне АПЛ Гордон провел 35 матчей, забив 11 голов и отдав 10 результативных передач. Его статистика – здесь

4 комментария
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Зинченко по-любому рад Гордону будет)
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предложение будет сделано через 2-3 недели
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Неплохой вариант
Добротный игрок, в Эвертоне уже выделялся
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Раскошелиться придётся не меньше чем за Райса
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