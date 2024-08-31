«Арсеналу» интересен вингер «Ньюкасла» Гордон. Предложение могут сделать следующим летом

«Арсеналу» интересен Энтони Гордон из «Ньюкасла».

Лондонский клуб проявляет интерес к 23-летнему вингеру, который в данный момент ведет предварительные переговоры о продлении контракта с «сороками», сообщает Daily Mail.

Утверждается, что спортивный директор «канониров» является большим поклонником игрока. « » может сделать предложение о трансфере следующим летом.

В прошлом сезоне АПЛ Гордон провел 35 матчей, забив 11 голов и отдав 10 результативных передач. Его статистика – здесь.