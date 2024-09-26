Акинфеев, Соболев, Джикия и Магкеев получили грамоты от Добровольческого корпуса Минобороны за оказанную гуманитарную помощь. Депутат Журова похвалила футболистов

Четыре футболиста получили грамоты от Минобороны РФ.

Добровольческий корпус Министерства обороны России вручил грамоты вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву, защитнику «Химок» Георгию Джикии, нападающему «Зенита » Александру Соболеву и защитнику «Пари НН » Станиславу Магкееву . Об этом сообщает «Бомбардир» со ссылкой на PR-агента Елену Болотову.

Футболистам объявили благодарность за «оказанную гуманитарную помощь и доставку необходимого имущества для выполнения боевых задач по освобождению новых территорий России».

Игроков клубов Мир РПЛ похвалила депутат Госдумы Светлана Журова.

«Молодцы! Часто многие люди оказывают помощь, просто не афишируют это, а потом неожиданно для всех появляется благодарность. Наверняка они не кричали на каждом углу, что они это делали. Благотворительная помощь обычно так и оказывается. Потом те люди, которым они помогли, их благодарят. А когда говорят на всю страну...

Нас тоже иногда упрекают: «Вы не помогаете, не делаете». Но мы просто не всегда об этом говорим. И многие люди не считают нужным говорить, особенно когда это касается благотворительности, за это необязательно сразу получить награду. Да и награда, скорее всего, бывает удивительным фактом для тех, кто эту благотворительную помощь оказывает», – сказала Журова.

Джикия, Соболев и Магкеев оплатят лечение мальчика, пострадавшего при обстреле в Донецке