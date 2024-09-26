«Локомотив» сыграет с «Оренбургом». Железнодорожники, приходите на домашний кубковый матч!
В 5-м раунде Фонбет Кубка России «Локомотив» принимает «Оренбург».
Матч пройдет во вторник, 1 октября, в 18:30 на стадионе «РЖД Арена».
«Локо» по итогам четырех раундов турнира лидирует в группе B, обладая 12-ю очками. «Оренбург» же идет на последнем месте в группе, не набрав ни одного очка. Приходите на стадион поддержать железнодорожников!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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