Глейхенгауз о «Спартаке»: «Если все будет идти без смен и переполохов, в следующем сезоне будем чемпионами»
Даниил Глейхенгауз рассказал, чего ждет от «Спартака» Деяна Станковича.
«Мой отец болел за «Спартак», поэтому выбора у меня в детстве не было. Я, грубо говоря, с ним начал смотреть матчи. Поэтому я болельщик «Спартака» с детства. На стадионе был не так много раз, но, думаю, что теперь буду посещать чаще.
Тренеров помню всех: и лучшие, и сложные времена застал. Сейчас хочу посмотреть на Станковича, какая будет игра при нем. Хочется, чтобы был свой стиль, тогда появится результат.
В последние годы с этим [борьбой за чемпионство] были проблемы. Хочется верить, что с новым тренером постепенно, даже, может, не в этом сезоне. Если все будет идти без смен и переполохов, в следующем сезоне будем чемпионами, а в этом поборемся за чемпионство», – сказал хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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