  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глейхенгауз о «Спартаке»: «Если все будет идти без смен и переполохов, в следующем сезоне будем чемпионами»
11

Глейхенгауз о «Спартаке»: «Если все будет идти без смен и переполохов, в следующем сезоне будем чемпионами»

Даниил Глейхенгауз рассказал, чего ждет от «Спартака» Деяна Станковича.

«Мой отец болел за «Спартак», поэтому выбора у меня в детстве не было. Я, грубо говоря, с ним начал смотреть матчи. Поэтому я болельщик «Спартака» с детства. На стадионе был не так много раз, но, думаю, что теперь буду посещать чаще.

Тренеров помню всех: и лучшие, и сложные времена застал. Сейчас хочу посмотреть на Станковича, какая будет игра при нем. Хочется, чтобы был свой стиль, тогда появится результат.

В последние годы с этим [борьбой за чемпионство] были проблемы. Хочется верить, что с новым тренером постепенно, даже, может, не в этом сезоне. Если все будет идти без смен и переполохов, в следующем сезоне будем чемпионами, а в этом поборемся за чемпионство», – сказал хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoДаниил Глейхенгауз
logoСпорт-Экспресс
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Титов о «Спартаке»: «Станкович определился с костяком. Нет бесконечной ротации, что мы видели при Абаскале. Он мог поменять полсостава на следующую игру, чего делать, нельзя» 
11сегодня, 06:29
Слишкович о Станковиче: «В «Спартаке» всегда одинаковая история – эйфория до 1-2 поражений. Хватит. Это самый большой клуб в России, но нужно спокойствие»
18вчера, 15:27
Евгений Ловчев: «У «Спартака» очень слабенькая оборона, Денисов нарушил все законы футбола, когда Тюкавин забивал. Успешных трансферов в защиту после Видича толком не было»
54вчера, 14:26
Илья Ковальчук: «Спартаку» реально бороться с «Зенитом», у Станковича энергетика чемпиона. Он направит команду в правильное русло»
1524 сентября, 12:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Сафонов о бывшей жене и 238 млн рублей на ребенка: «Это маразм и ненормально. Не было ни месяца, чтобы я игнорировал платеж по алиментам, а с дочерью не дают видеться»
2118 минут назад
Гол рукой Марадоны – 3-й среди худших решений судей в истории по версии FourFourTwo, рука Анри – 4-я, Эвребе – 6-й, гол Англии в финале ЧМ-1966 – 21-й
10636 минут назад
Агент Тюкавина: «Костя никогда не перейдет в «Зенит», он не хочет туда. Не думаю, что он поменяет команду в России»
44сегодня, 08:25
Головин и «Монако» согласовали новый контракт на 5 лет (Иван Карпов)
70сегодня, 07:42
Сафонов о переходе в «ПСЖ»: «Была бы Лига чемпионов — уже не так охотно хотелось бы уйти. В России все варятся в своем котле, половина матчей неинтересны» 
90сегодня, 07:31
Кунде о Флике: «Абсолютно четко доносит, какую игру «Барсы» хочет видеть. Команда наслаждается работой с ним» 
29сегодня, 07:17
Примите участие в исследовании и сделайте Спортс’’ лучше!
сегодня, 07:00Опрос
Варан и Тошич завершили карьеры, старт Лиги Европы, «Барса» снова побеждает и подписывает Шченсны, «Крылья» увольняют Осинькина, травма Мбаппе и другие новости
20сегодня, 06:10
Лига Европы. «Фенербахче» Моуринью примет «Юнион», «Аякс» – «Бешикташ», «Рома» сыграет с «Атлетиком», «Тоттенхэм» против «Карабаха»
6сегодня, 05:45
Чемпионат Испании. «Вильярреал» в гостях у «Эспаньола», «Атлетико» против «Сельты»
177сегодня, 05:30
Ко всем новостям
Последние новости
Кака: «Если «Милан» продолжит играть так, как в дерби с «Интером», у него есть хорошие шансы на чемпионство. Мы увидели команду с хорошим настроем, борющуюся за результат»
3 минуты назад
«Динамо» Киев не побеждает 13 матчей подряд на групповом этапе еврокубков
9 минут назад
Георги Миланов: «Русские и болгары – братья. Россия – мой второй дом, а Москва – лучший город в мире»
317 минут назад
Винисиус, Виртц и Сон вошли в команду второй недели в FC 25
18 минут назадИгры
Станислав Крицюк: «С приходом Шалимова я словил депрессию, нормально не спал несколько недель. Он, видимо, поставил на мне штамп: я не могу играть против топ-соперников»
553 минуты назад
Агент Доннаруммы начал с «ПСЖ» переговоры о новом контракте: «Мы хотели бы остаться. Джанлуиджи играет за один из лучших клубов мира»
8сегодня, 08:31
«Слуцкий – один из сильнейших тренеров в мире». Миланов про Леонида
11сегодня, 08:18
Эндрик признает, что мог получить красную за удар в пах Моуриньо. Форвард «Реала» утверждает, что это не повторится
15сегодня, 08:15
Ретроматч «Факела» и ветеранов сборных СССР и России пройдет в Воронеже 15 октября. Сыграют Дасаев, Каряка, Семшов и другие
6сегодня, 08:13Фото
Крицюк о чемпионстве с «Зенитом»: «Сложно радоваться золоту, когда не в основе – нужен собственный ощутимый вклад в победу. Осадочек остался» 
6сегодня, 07:57