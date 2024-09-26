Глейхенгауз о «Спартаке»: «Если все будет идти без смен и переполохов, в следующем сезоне будем чемпионами»

Даниил Глейхенгауз рассказал, чего ждет от «Спартака» Деяна Станковича.

«Мой отец болел за «Спартак », поэтому выбора у меня в детстве не было. Я, грубо говоря, с ним начал смотреть матчи. Поэтому я болельщик «Спартака» с детства. На стадионе был не так много раз, но, думаю, что теперь буду посещать чаще.

Тренеров помню всех: и лучшие, и сложные времена застал. Сейчас хочу посмотреть на Станковича , какая будет игра при нем. Хочется, чтобы был свой стиль, тогда появится результат.

В последние годы с этим [борьбой за чемпионство] были проблемы. Хочется верить, что с новым тренером постепенно, даже, может, не в этом сезоне. Если все будет идти без смен и переполохов, в следующем сезоне будем чемпионами, а в этом поборемся за чемпионство», – сказал хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе.