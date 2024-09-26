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  • Агент Тюкавина: «Костя никогда не перейдет в «Зенит», он не хочет туда. Не думаю, что он поменяет команду в России»
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Агент Тюкавина: «Костя никогда не перейдет в «Зенит», он не хочет туда. Не думаю, что он поменяет команду в России»

Агент Константина Тюкавина заявил, что игрок никогда не перейдет в «Зенит».

«Костя никогда не перейдет в «Зенит», он не хочет туда. У нас для России нет никакой суммы отступных. Не думаю, что в России он поменяет какую-то команду», – сказал Алексей Сафонов.

В текущем сезоне Тюкавин провел 10 матчей за «Динамо» во всех турнирах, отличившись 4 голами и 2 ассистами. Его статистика – здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
Алексей Сафонов
агенты
logoКонстантин Тюкавин
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