Кубок Китая. Полуфинал. «Шанхай» Слуцкого на выезде сыграет с «Шанхай Порт»

«Шанхай Шеньхуа» сыграет в 1/2 финала Кубка Китайской футбольной ассоциации.

Противостояние состоит из одного матча. Победитель выйдет в финал, где встретится с клубом «Шаньдун Тайшань ».

Кубок Китайской футбольной ассоциации

«Шанхай Порт» – «Шанхай Шеньхуа» – 14:35

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.