Кубок Китая. Полуфинал. «Шанхай» Слуцкого на выезде сыграет с «Шанхай Порт»
«Шанхай Шеньхуа» сыграет в 1/2 финала Кубка Китайской футбольной ассоциации.
Противостояние состоит из одного матча. Победитель выйдет в финал, где встретится с клубом «Шаньдун Тайшань».
Кубок Китайской футбольной ассоциации
«Шанхай Порт» – «Шанхай Шеньхуа» – 14:35
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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