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Кубок Китая. Полуфинал. «Шанхай» Слуцкого на выезде сыграет с «Шанхай Порт»

«Шанхай Шеньхуа» сыграет в 1/2 финала Кубка Китайской футбольной ассоциации.

Противостояние состоит из одного матча. Победитель выйдет в финал, где встретится с клубом «Шаньдун Тайшань».

Кубок Китайской футбольной ассоциации

«Шанхай Порт» – «Шанхай Шеньхуа» – 14:35

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoЛеонид Слуцкий
результаты
logoвысшая лига Китай
logoШанхай Шеньхуа
logoШаньдун Тайшань
logoШанхай Порт
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