Слот о 5:1 с «Вест Хэмом»: «С тех пор, как я в здесь, ни разу не было легко, хотя результат показывает обратное. Вероятно, это и есть Премьер-лига»

Арне Слот оценил игру «Ливерпуля» в матче Кубка лиги с «Вест Хэмом» (5:1).

«Такие команды, как «Вест Хэм », у которого много качества, способны оказывать давление. Во втором тайме они также угрожали нам на стандартных положениях.

С тех пор как я здесь, ни разу не было легко, хотя иногда результат показывает обратно. Но, вероятно, это и есть Премьер-лига. В каждой команде есть высококлассные футболисты.

Я полагаю, что большую часть времени мы контролировали игру. Мы много владели мячом, особенно в первом тайме».

О Коди Гакпо, сделавшем дубль

«Он заслужил это, как и другие. Было приятно видеть тот фантастический удар Коди.

Я никогда не работал с группой футболистов, которые не хотят играть. Везде одно и то же – игроки хотят играть, особенно когда речь идет о том, чтобы быть частью команды, которая побеждает», – сказал главный тренер «Ливерпуля » в интервью Sky Sports.