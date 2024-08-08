Спортс ищет ведущих текстовых онлайн-трансляций

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Привет! Спортсу нужны ведущие, готовые освещать футбольные матчи в форме текстовых онлайн-трансляций!

О каком формате речь, можно понять на примере матча «Манчестер Сити» – «Интер»: https://www.sports.ru/football/match/1657393/#online (пожалуйста, ориентируйтесь именно на вкладку «Текстовая трансляция»).

Следить за игрой и получать за это деньги – неплохой расклад, да? Если вы согласны, то присылайте на адрес newsrec@sports.ru свою версию текстовой онлайн-трансляции одного из двух матчей:

«Фенербахче» – «Лилль» (13 августа, начало – в 20:00 по московскому времени)

или

«Ротор» – «Балтика» (16 августа, начало – в 19:30 по московскому времени).