«Локомотив» встретится со «Спартаком». Поддержите команду в матче против красно-белых!
«Локомотив» сыграет со «Спартаком» в 10-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет в субботу, 28 сентября, в 16:30 на стадионе «РЖД Арена».
Железнодорожники после девяти туров находятся на третьем месте в таблице, набрав 21 очко. «Спартак» же идет на пятой строчке, имея 16 очков в активе. Приходите на стадион поддержать «Локомотив»!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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