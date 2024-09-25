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«Краснодар» сыграет с «Зенитом». Приходите на стадион поддержать быков!

В 10-м туре Мир РПЛ «Краснодар» встретится с «Зенитом».

Матч пройдет в субботу, 28 сентября, в 19:30 на стадионе «Краснодар».

Быки по итогам девяти туров расположились на второй строчке чемпионата с 21-м очком в активе. Сине-бело-голубые же лидируют в чемпионате, обгоняя «Краснодар» на два очка. Команде нужна ваша поддержка в принципиальном матче!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке.

Опубликовано: Sports
logoКраснодар
натив
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