«Краснодар» сыграет с «Зенитом». Приходите на стадион поддержать быков!
В 10-м туре Мир РПЛ «Краснодар» встретится с «Зенитом».
Матч пройдет в субботу, 28 сентября, в 19:30 на стадионе «Краснодар».
Быки по итогам девяти туров расположились на второй строчке чемпионата с 21-м очком в активе. Сине-бело-голубые же лидируют в чемпионате, обгоняя «Краснодар» на два очка. Команде нужна ваша поддержка в принципиальном матче!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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