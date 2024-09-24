Адвокат Бугаева: «Алексей планировал отправиться на СВО после приговора»

Алексей Бугаев планировал отправиться на СВО после приговора.

Об этом сообщил адвокат экс-футболиста Константин Жеребцов. Напомним, бывший игрок сборной России был приговорен к 9,5 года колонии строгого режима по делу о наркотиках.

«Да, Алексей планировал на СВО. Он хотел после приговора отправиться на СВО. И в связи с этим спешил, чтобы быстрее приговор состоялся», – сказал Жеребцов.