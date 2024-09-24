Слот об одном пропущенном в 5 турах АПЛ: «Все соперники «Ливерпуля» находятся в нижней части таблицы, это надо учитывать. Не уверен насчет «МЮ»

Главный тренер «Ливерпуля» высказался о хороших оборонительных показателях.

В первых пяти турах АПЛ «красные» пропустили лишь один гол.

«Да, оборона была действительно хороша, хотя, по-моему, в последней игре нам слишком часто требовалась помощь вратаря. И, кажется, вчера или позавчера я посмотрел на турнирную таблицу и подумал: «Хорошо, с какими командами мы встречались и на какой позиции они находятся? Они в верхней половине или в нижней?»

Кажется, все они, за исключением «Манчестер Юнайтед » – я не уверен насчет «Юнайтед», – но большинство из них находятся в нижней половине таблицы, так что это тоже нужно учитывать.

Нам еще предстоит встретиться со многими сложными командами – а после завтрашнего матча против «Вест Хэма» нас ждут две трудные выездные игры. Так что посмотрим, как у нас будут идти дела в плане пропущенных голов, потому что, возможно, у нас был «хороший» календарь. И из пяти игр, которые мы провели, три прошли у нас дома, так что это тоже помогло», – сказал Арне Слот .