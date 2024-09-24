Экс-защитник «Зенита» и «Ливерпуля» Шкртел стал спортивным директором ДАК – вице-чемпиона Словакии
39-летний Мартин Шкртел стал спортивным директором ДАК.
Об этом сообщила пресс-служба словацкого клуба.
ДАК – четырехкратный серебряный призер чемпионата Словакии (2018/19, 2020/21, 2022/23, 2023/24).
В текущем сезоне клуб располагается на 3-й строчке в турнирной таблице.
Шкртел завершил карьеру в мае 2022-го. Экс-защитник выступал за «Зенит», «Ливерпуль», «Фенербахче» и другие клубы.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт ДАК
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