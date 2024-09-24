«Аллегри не тренер, игра при нем была отстойной. После 6 матчей я должен сказать то же самое о Мотте». Кассано о «Ювентусе»
«Я разносил Аллегри, потому что игра при нем была отстойной, и я по-прежнему так считаю. После шести игр я должен сказать то же самое о Тиаго. На сегодняшний день он ничего не сделал. В первых матчах «Юве» играл за линией мяча и контратаковал. Меня не убеждает их игра, я говорил, что они не попадут в первую четверку, но сейчас ситуация еще хуже.
Я знаю Тиаго и уважаю его, он не похож на Аллегри, который вообще не тренер. Сегодня я я вижу такой же «Ювентус», как и в прошлом сезоне, но последние три года они играли отстойно, и в данный момент они все еще играют отстойно.
Я уважаю Тиаго, но в чемпионате у него дела идут ужасно. Многие ситуации не придают мне уверенности [в команде]. Приносит ли масштабная ротация пользу или нет? Я не знаю», – сказал бывший нападающий «Ромы», «Милана» и «Интера» в подкасте Viva El Futbol.
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