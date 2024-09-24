Флик о Ямале: «Не то чтобы он нуждается в отдыхе, все в порядке. Ламин может стать лучшим игроком мира»
Ханс-Дитер Флик не планирует предоставлять отдых Ламину Ямалю.
«У нас есть данные по всем футболистам, и сейчас Ямаль не то чтобы нуждается в отдыхе. На данный момент все в порядке. Он хорошо себя чувствует.
Я не думаю, что ему нужно отдохнуть вместо игры против «Хетафе». В матче с сильной командой на своем поле важно хорошо начать игру.
Ямаль делает невероятные вещи в этом сезоне. И мастерство никак не связано с возрастом, он в свои годы делает потрясающие вещи.
Лучший ли он в мире? Думаю, он может стать лучшим в будущем, 100%», – сказал главный тренер «Барселоны».
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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