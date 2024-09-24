Ямаль в огне: лучший по ассистам в Ла Лиге и даже обгоняет Де Брюйне за 2024 год

«Барселона» выбила 18/18 очков в стартовых шести турах Ла Лиги и возглавляет таблицу. Ярчайшая искра в атаке Ханси Флика – 17-летний Ламин Ямаль. Лучший молодой игрок Евро сохранил летнюю форму и результативно начал сезон: гол или ассист в 8 из 9 сыгранных матчей.

Повезло только сборной Сербии.

В прошлом клубном сезоне Ямаль собрав 7+7, сыграв 2961 минуту. Сейчас – 4+5 за 611.

Топ-уровень Ламина на старте сезона подчеркивает статистика. Вот ряд метрик, по которым Ямаль лучший в чемпионате.

А еще Ямаль неожиданно вырвался на первое место по количеству ассистов за год. До конца 2024-го еще три месяца – статистику явно можно улучшить. И оторваться от главного конкурента.

В 22 последних матчах за клуб и сборную у Ямаля 20 результативных действий (6+14). Не устанем напоминать: ему всего 17 лет.

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