Ямаль в огне: лучший по ассистам в Ла Лиге и даже обгоняет Де Брюйне за 2024 год
«Барселона» выбила 18/18 очков в стартовых шести турах Ла Лиги и возглавляет таблицу. Ярчайшая искра в атаке Ханси Флика – 17-летний Ламин Ямаль. Лучший молодой игрок Евро сохранил летнюю форму и результативно начал сезон: гол или ассист в 8 из 9 сыгранных матчей.
Повезло только сборной Сербии.
В прошлом клубном сезоне Ямаль собрав 7+7, сыграв 2961 минуту. Сейчас – 4+5 за 611.
Топ-уровень Ламина на старте сезона подчеркивает статистика. Вот ряд метрик, по которым Ямаль лучший в чемпионате.
А еще Ямаль неожиданно вырвался на первое место по количеству ассистов за год. До конца 2024-го еще три месяца – статистику явно можно улучшить. И оторваться от главного конкурента.
В 22 последних матчах за клуб и сборную у Ямаля 20 результативных действий (6+14). Не устанем напоминать: ему всего 17 лет.
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В прошлом матче на замене у Барсы сидели 9 человек и самый старый из них был Пау Виктор которому 22 года.
Очнитесь, у нас 8 игроков на травмах из них 6 стартового состава.