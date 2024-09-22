«Рома» разгромила «Удинезе» в первом матче после отставки де Росси – 3:0
«Рома» разгромила «Удинезе» в 5-м туре Серии А (3:0).
В составе римлян отличились Артем Довбик, Пауло Дибала и Томмазо Бальданци.
«Рома» одержала победу в первом же матче после увольнения Даниэле де Росси.
Клуб объявил об отставке главного тренера после первых четырех туров Серии А. Его пост занял Иван Юрич.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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