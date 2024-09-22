  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
9

«Рома» разгромила «Удинезе» в первом матче после отставки де Росси – 3:0

«Рома» разгромила «Удинезе» в 5-м туре Серии А (3:0).

В составе римлян отличились Артем Довбик, Пауло Дибала и Томмазо Бальданци.

«Рома» одержала победу в первом же матче после увольнения Даниэле де Росси. 

Клуб объявил об отставке главного тренера после первых четырех туров Серии А. Его пост занял Иван Юрич.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoРома
logoУдинезе
logoДаниэле де Росси
logoсерия А Италия
logoИван Юрич
logoПауло Дибала
logoАртем Довбик
logoТоммазо Бальданци
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Рома» объявила об отставке гендиректора Соулуку. Она могла стоять за отставкой де Росси, ей угрожали фанаты
8сегодня, 10:58
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Барселона» при Флике выиграла все шесть матчей в Ла Лиге с общим счетом 22:5
3 минуты назад
Чемпионат Испании. «Барселона» забила 5 голов «Вильярреалу», «Атлетико» против «Райо», «Атлетик» победил «Сельту»
3539 минут назад
«Барселона» разнесла «Вильярреал» – 5:1! Левандовски и Рафинья сделали по дублю, Роберт не забил пенальти, у Ямаля ассист, тер Стеген получил травму
4219 минут назад
«Сити» Гвардиолы выиграл 9 из 14 матчей против «Арсенала» Артеты. Пеп не побеждает в 4 играх подряд
610 минут назад
Ямаль забил 6 голов и сделал 14 ассистов в 22 последних матчах за «Барселону» и Испанию
1814 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок короля Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» против «Аль-Орубы», «Аль-Наср» сыграет в понедельник, «Аль-Хилаль» – во вторник
3 минуты назадLive
Три гола «Вильярреала» в ворота «Барсы» были отменены бригадой Бускетса из-за офсайда
1512 минут назад
Левандовски не забил с пенальти «Вильярреалу» – попал в штангу. Мог быть хет-трик
429 минут назад
«Лион» – «Марсель». Ляказетт, Матич, Гринвуд и Ваи играют. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
38 минут назад
«Райо Вальекано» – «Атлетико». Альварес и Серлот в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
38 минут назад