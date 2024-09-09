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20 лучших игроков мира: лидер тот же, Холанд подбирается к десятке

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Объявление списка претендентов на «Золотой мяч» – хороший повод обновить и наш рейтинг лучших игроков мира. Прошлую версию мы показывали перед стартом Евро. В обновленной 20 игроков, 18 из них есть и в шорт-листе ФИФА. 

В этом рейтинге – оценка прошедших 12 месяцев. Именно поэтому в списке есть завершивший карьеру Тони Кроос и еще не игравший в сезоне Родри, но нет, например, Роберта Левандовского, который забил четыре гола на старте сезона. 

И еще: конечно, рейтинг Спортса’’ субъективный – на основе впечатлений наших авторов. В голосовании участвуют любители разных лиг и разных команд – это должно способствовать балансу.  

logoВильям Салиба
logoМохамед Салах
logoДжуд Беллингем
logoКоул Палмер
logoФлориан Виртц
logoКилиан Мбаппе
logoЭрлинг Холанд
logoБукайо Сака
logoМартин Эдегор
logoФедерико Вальверде
logoАнтонио Рюдигер
logoФилип Фоден
logoРодри
logoЛамин Ямаль
logoТони Кроос
logoГранит Джака
logoДаниэль Карвахаль
logoЛаутаро Мартинес
logoХарри Кейн
logoВинисиус Жуниор
logoпремьер-лига Англия
logoЛа Лига
logoсерия А Италия
logoбундеслига Германия
logoлига 1 Франция