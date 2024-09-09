20 лучших игроков мира: лидер тот же, Холанд подбирается к десятке
Объявление списка претендентов на «Золотой мяч» – хороший повод обновить и наш рейтинг лучших игроков мира. Прошлую версию мы показывали перед стартом Евро. В обновленной 20 игроков, 18 из них есть и в шорт-листе ФИФА.
В этом рейтинге – оценка прошедших 12 месяцев. Именно поэтому в списке есть завершивший карьеру Тони Кроос и еще не игравший в сезоне Родри, но нет, например, Роберта Левандовского, который забил четыре гола на старте сезона.
И еще: конечно, рейтинг Спортса’’ субъективный – на основе впечатлений наших авторов. В голосовании участвуют любители разных лиг и разных команд – это должно способствовать балансу.
И дело даже не позициях отдельно взятых футболистов, а в том,что всех оценивают «как попало», кого-то за прошлые 2 года (условно) а кого-то за 2 месяца нового сезона.
И дело даже не позициях отдельно взятых футболистов, а в том,что всех оценивают «как попало», кого-то за прошлые 2 года (условно) а кого-то за 2 месяца нового сезона.