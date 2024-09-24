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Невилл раскритиковал АПЛ за подход к финансовой поддержке низших дивизионов: «Большие братья, которые раздают объедки младшим. Они выглядят жадными и эгоистичными»

Гари Невилл раскритиковал АПЛ за подход к финансовой поддержке низших дивизионов.

Премьер-лига собирается инвестировать 1,6 млрд фунтов стерлингов в развитие футбольной пирамиды в течение следующих трех сезонов.

При этом переговоры между АПЛ и Английской футбольной лигой (объединяющей клубы второго, третьего и четвертого дивизионов) о параметрах нового телевизионного соглашения приостановлены с марта. Парламент будет обсуждать создание независимого футбольного регулятора, который мог бы урегулировать спор.

«Позиция АПЛ кажется мне ужасной. Они выглядят эгоистичными и жадными и воплощают в себе все худшие качества. 

Реальность такова, что мы хотим видеть положение нашей игры устойчивым. Я владелец футбольного клуба («Солфорд Сити» из 4-го дивизиона – Спортс’‘) и хочу, чтобы он был устойчивым. 

Сейчас футбол не является стабильным. У нас есть АПЛ, которая играет ведущую роль. Они – большие братья, которые сидят за столом и раздают объедки младшим. Это не семья. 

Я знаю, что если бы они хотели заключить сделку, то заключили бы ее. Но у них задиристый настрой, они думают, что смогут повлиять и на регулятора, чтобы получить как можно более выгодные условия», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Goal
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