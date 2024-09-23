Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев подвел итоги игры с «Крыльями Советов».

Матч 9-го тура Мир РПЛ завершился ничьей со счетом 1:1. Грозненский клуб пропустил на 6-й добавленной ко второму тайму минуте.

В середине второго тайма главный арбитр Евгений Кукуляк после просмотра ВАР отменил второй мяч Фелиппе Кардозо , зафиксировав офсайд у футболиста «Ахмата » Мауро Луны Диале, который принимал участие в атаке.

– Мы разочарованы, ведь три очка для нас были практически готовы. Я не понял отмену нашего второго гола. Судьи на ВАР чертят линии, а главный определяет офсайд – это что‑то новое. Влияние на действие игрока, подбежавшего… На его действия повлиял… Какая‑то выдумка, новое правило. Я не понимаю, что это такое. Будь счет 2:0 – победа была бы у нас в кармане.

В конце была суета, два игрока не вынесли мяч после подачи соперника, киксанули и удача легка в карман самарской команде. Думаю, по игре мы должны были брать три очка, как и ранее одно очко в матче с «Динамо». Должно у нас было быть уже четыре очка, что является хорошим результатом, а в итоге имеем одно. Ну что поделать…

Все еще у нас пока лоскутно, но я позавчера тренировал ситуацию, которая привела к пропущенному голу после подачи. Отмечал, что в таких эпизодах важна концентрация и нужно быть хладнокровным. Но этого не хватило – аж до смешного. Ведь я тренировал именно эту ситуацию – спокойно расставьтесь и вынесите мяч, не надо эмоционировать. В итоге два игрока полетели на мяч. К сожалению, пока так.

– То, что команда часто пропускает в концовках, это нехватка хладнокровия?

– Это какие‑то ошибки. Мне пока их сложно оценить, ведь в матче с «Динамо» была другая история. Самое главное, что в матче с «Крыльями Советов» мы все время атаковали и не давали им шансов. Наверное, пока не хватает уверенности и хладнокровия. У игроков есть большое желание набрать очки, ведь команда впервые попала в такую сложную ситуацию. Из‑за желания вылезти из подвала эмоции захлестывают. Это чистая психология.

– Защитник Гандри вышел на позицию центрального нападающего. Какие у него были задачи?

– Понимали, что в концовке будет много длинных передач, а он хорошо сбрасывает мяч головой и борется на стандартах у своих ворот. Бывают такие ситуации, у нас уже не оставалось нападающих. У Кардозо была желтая карточка, плюс он за ногу держался, поэтому приняли такое решение. К тому же Гандри свое дело сделал и выиграл наверху все, что можно. Ошибка при стандарте других игроков привела к такому результату, он на это повлиять не мог, – сказал Ташуев.