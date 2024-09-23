Личка о футбольной столице России: «Оренбург – там команда, благодаря которой я в «Динамо». Больше всего болельщиков в стране у «Спартака»
Марцел Личка ответил на вопрос о футбольной столице России.
«Оренбург! Там команда, которая показала меня российскому футболу, благодаря этому клубу я в «Динамо». «Оренбург» дал мне шанс, они пригласили меня и поддержали – всегда буду благодарен им!
А так, конечно, я понимаю, что больше всего болельщиков в России у «Спартака», – сказал главный тренер «Динамо».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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