Личка о футбольной столице России: «Оренбург – там команда, благодаря которой я в «Динамо». Больше всего болельщиков в стране у «Спартака»

Марцел Личка ответил на вопрос о футбольной столице России.

«Оренбург! Там команда, которая показала меня российскому футболу, благодаря этому клубу я в «Динамо». «Оренбург» дал мне шанс, они пригласили меня и поддержали – всегда буду благодарен им!

А так, конечно, я понимаю, что больше всего болельщиков в России у «Спартака», – сказал главный тренер «Динамо».