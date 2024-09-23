У «Барсы» 22 гола в 6 турах – больше всех в Ла Лиге. «Реал» забил меньше «Сельты» с 8-го места – 13 мячей, 5 из них с пенальти
У «Барселоны» лучшая результативность в Ла Лиге в текущем сезоне.
В 6 турах нынешнего сезона Ла Лиги игроки каталонской команды забили 22 гола – больше, чем любая другая команда. При этом лишь один из этих мячей «Барселона» забила с пенальти.
На 2-м месте по результативности идет «Сельта», забившая 14 голов. На счету «Реала» 13 голов в Ла Лиге, 5 из которых – с пенальти.
После 6 туров «Барселона» возглавляет таблицу чемпионата Испании с 18 очками. «Реал» идет вторым, отставая на 4 очка.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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