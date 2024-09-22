Мэддисон о первом голе с марта: «Это способ заткнуть людей, болтающих на заднем плане, что голы и ассисты имеют большее значение, чем на самом деле, возможно»

Джеймс Мэддисон резко высказался о значении голов и ассистов.

Полузащитник «Тоттенхэма» отличился в матче с «Брентфордом » в 5-м туре АПЛ (3:1). Мэддисон забил в официальном матче впервые с марта.

«Это своего рода способ заткнуть некоторых людей, болтающих на заднем плане, что голы и ассисты имеют большее значение, чем они, возможно, имеют на самом деле», – сказал полузащитник «Тоттенхэма ».