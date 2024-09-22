Мэддисон о первом голе с марта: «Это способ заткнуть людей, болтающих на заднем плане, что голы и ассисты имеют большее значение, чем на самом деле, возможно»
Джеймс Мэддисон резко высказался о значении голов и ассистов.
Полузащитник «Тоттенхэма» отличился в матче с «Брентфордом» в 5-м туре АПЛ (3:1). Мэддисон забил в официальном матче впервые с марта.
«Это своего рода способ заткнуть некоторых людей, болтающих на заднем плане, что голы и ассисты имеют большее значение, чем они, возможно, имеют на самом деле», – сказал полузащитник «Тоттенхэма».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Athletic
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