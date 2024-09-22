Кубок короля Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» против «Аль-Орубы», «Аль-Наср» сыграет в понедельник, «Аль-Хилаль» – во вторник
Стартуют матчи 1/16 финала Кубка короля Саудовской Аравии.
В воскресенье «Аль-Кадисия» Начо и Пьер-Эмерика Обамеянга проведет матч против «Аль-Орубы».
В понедельник «Аль-Наср» Криштиану Роналду сыграет с «Аль-Хаземом» на выезде, «Аль-Иттифак» Стивена Джеррарда встретится с «Аль-Адалой».
Во вторник «Аль-Хилаль» Малкома сыграет против «Аль-Букирии» в гостях, а «Аль-Иттихад» Карима Бензема примет «Аль-Айн».
Кубок короля Саудовской Аравии
1/16 финала
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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